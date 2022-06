Non è l'Arena, oggi domenica 19 giugno l'ultima puntata. Gli ospiti e le anticipazioni del programma di Giletti, in diretta stasera su La7

19 giugno 2022 a

a

a

Ultimo appuntamento della stagione oggi, domenica 19 giugno, con Non è l'Arena il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21,15 su La7. Il talk è stato uno dei più seguiti della stagione televisiva, e ha creato anche numerose polemiche sia in studio che sui social. Andiamo a vedere gli ospiti e le anticipazioni della puntata odierna.

Malore per Giletti. Paura in diretta. Myrta Merlino: "Aiutate Massimo" | Video

Matteo Renzi si confronterà in un faccia a faccia con Giletti su diversi temi tra cui l'attualità politica e la guerra in Ucraina. Nel corso della puntata, per un'ulteriore riflessione sull'evoluzione del conflitto in atto, tornerà il professor Alessandro Orsini per un'intervista con Massimo Giletti.

Zona Bianca, Giuseppe Brindisi intervista Matteo Salvini

Crisi alimentare, energetica e inflazione saranno poi tra i temi della puntata. Ma le conseguenze della crisi continuano a farsi sentire sempre di più sul mercato del lavoro: in studio un dibattito tra sostenitori e detrattori del reddito di cittadinanza ma anche una riflessione sul tema dei centri per l'impiego. Interverranno tra gli altri ospiti Giorgio Cremaschi, Peter Gomez e Davide Faraone.

Kilimangiaro Estate torna in tv: viaggio in Patagonia, Madagascar e Cina. Ma anche Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.