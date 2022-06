Zona Bianca, stasera in tv domenica 19 giugno su Rete 4: le anticipazioni e gli ospiti. Intervista a Matteo Salvini

19 giugno 2022 a

Torna anche oggi, domenica 19 giugno, Zona Bianca. Su Rete 4, come di consueto, ecco il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in onda in prima serata alle 21,20. Il talk è uno dei più seguiti: tanti gli argomenti di attualità che verranno trattati, e tanti ospiti sia in studio che collegati da remoto che commenteranno quanto analizzato. Andiamo a vedere le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento odierno.

Le temperature bollenti hanno anticipato di qualche settimana l'estate e come ogni anno, con l'arrivo delle belle giornate, torna l'emergenza dei lavoratori stagionali legata anche al reddito di cittadinanza che ha messo in crisi, da Nord a Sud, molti operatori del turismo. Sul tema si è espresso, qualche giorno fa, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che era intervenuto al Forum Pa 2022. "La cumulabilità del reddito di cittadinanza con gli stipendi per gli stagionali? Mi sembra una buona idea, del resto una norma simile è stata inserita anche negli anni precedenti durante la stagionalità e può essere un buon incentivo". Si parlerà poi della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa dalla mamma a Catania, con video e testimonianze esclusivi, per ricostruire il terribile fatto di cronaca che ha scosso l’Italia in questi giorni. Un altro tema della serata sarà la castità prima del matrimonio, appena auspicata dal Papa, che sta facendo discutere anche all’interno della stessa Chiesa. Sul tema si era espresso anche Fedez, che aveva replicato alle parole del Santo Padre attraverso le sue Instagram Stories: "Amici vaticani: se non potete giocare al gioco almeno non fate le regole. Sco**** amici, sco**** più che potete (se vi va) che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano. Comunque, il sesso prima del matrimonio solo se non vi fa arrivare tardi alla cerimonia".

Tanti gli ospiti che interverranno nel corso della trasmissione: tra questi, anche il leader della Lega, Matteo Salvini.

