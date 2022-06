Mara Venier, la pagella di Maurizio Costanzo. Carriera e vita privata della conduttrice: tre matrimoni e due figli

19 giugno 2022 a

Domenica In ha chiuso in bellezza lo scorso 5 giugno, arrivando a sfiorare il 22% di share e oggi - 19 giugno - va in onda una puntata con i migliori momenti della stagione appena conclusa. La conduttrice Mara Venier è stata riconfermata, non poteva essere altrimenti visto il grande successo, per quella che sarà la quattordicesima edizione con la esuberante veneziana al timone. Non manca però chi la critica a prescindere ma anche chi la difende. Come Maurizio Costanzo attraverso le pagelle tv stilate per il settimanale Nuovo.

"Una professionista della televisione. La forza di Mara sta tutta nella sua spontaneità, nella capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, come se si trovassero non in uno studio televisivo, ma nella cucina di casa sua. Ho sentito, in questi anni, tante critiche verso la Venier per il fatto che avrebbe la lacrima facile […]: se è un modo per insinuare che lei piange apposta, chi lo dice è sulla strada sbagliata" le parole con cui il marito di Maria De Filippi ha espresso l'ammirazione per la mitica zia Mara.

Mara Venier, 71 anni, dopo tanto cinema negli anni Ottanta ha condotto Domenica In dal 1993 al 1997, dal 2001 al 2003, dal 2004 al 2006, nella stagione 2013/2014 e dal 2018 a oggi. Tra le conduzioni di spicco anche Luna Park, il Dopofestival, Telethon e La vita in diretta. Cresciuta a Mestre, ha avuto una relazione con l'attore Francesco Ferracini (morto nel 2016), da cui ha avuto Elisabetta, divenuta poi conduttrice televisiva e che l'ha resa nonna nel 2002. I due si sono poi sposati, ma il matrimonio è terminato poco dopo. Ha anche un figlio, Paolo, avuto con l'attore Pier Paolo Capponi. La zia Mara nel 1984 ha sposato l'attore Jerry Calà, da cui si è separata un anno dopo. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l'attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

