Peppone, chi è Giuseppe Calabrese spalla di Angela Rafanelli in Linea Verde Estate

Giuseppe Calabrese - per tutti Peppone - è ormai un personaggio televisivo conosciuto, soprattutto dagli appassionati del programma Linea Verde di cui è una colonna ormai dal 2018. Da quest'anno affianca Angela Rafanelli nell'appuntamento estivo della storica trasmissione tv.

Originario di Potenza, Peppone ha 46 anni. Sin dall'infanzia ha dimostrato di avere una grande passione per la cucina e il cibo. Prima di dedicarsi completamente alla cucina, dopo la maturità ha studiato giurisprudenza a Siena. Poi il ritorno in Basilicata e la svolta food. Socio del bistrot Cibò a Potenza, partecipa a La Prova del Cuoco come chef per poi diventarne inviato. Poi il passaggio a Grand Tour Linea Verde e Linea Verde.

Sul fronte della vita privata è sposato con Damiana, sua moglie dal 2015: Damiana è siciliana e le nozze si sono svolte a Taormina. Nella sua Potenza ha fondato Potentialmente Onlus, con cui si occupa di attività benefiche e di solidarietà. Peppone èa anche docente all’Accademia è Incibum a Salerno, "dove insegno antropologia del cibo e mi occupo di sensibilizzare i giovani a valorizzare gli agricoltori, la sostenibilità e il concetto di un’economia basata sui prodotti del territorio".

