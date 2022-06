Lineablu, le anticipazioni di oggi sabato 18 giugno su Rai 1: dove sono Donatella Bianchi e Fabio Gallo

18 giugno 2022 a

a

a

Le acque della Sardegna e quelle del Portogallo saranno al centro del nuovo appuntamento di Lineablu oggi, sabato 18 giugno, in televisione su Rai 1 alle 14, subito dopo il telegiornale. Il programma, condotto da Donatella Bianchi insieme a Fabio Gallo, farà infatti tappa nelle meravigliose acque della Sardegna. Insieme a Donatella Bianchi, si andrà alla scoperta del golfo di Orosei, sul versante orientale dell’isola. Questo, grazie ai profondi canyon sottomarini, è il paradiso dei cetacei. La trasmissione racconterà un incontro eccezionale, quello con i grampi, cetacei molto rari e difficile da avvistare. A Cala Gonone, tra grotte e acque turchesi, per raccontare la storia del terribile sommergibile Safari, terrore delle navi tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi le spiagge incantevoli, come Cala Luna, e le caratteristiche geologiche uniche di questa costa caratterizzata, oltre che dai canyon sottomarini, anche da grotte scavate da fiumi e risorgive. Donatella Bianchi incontrerà anche il più anziano pescatore di Cala Gonone, memoria storica dell’arrivo, a remi, dei pescatori di Ponza. Fabio Gallo, invece, sarà a Nazarè, in Portogallo, con il grande surfista Alessandro Marcianò e le sue onde giganti.



Maltempo, strade allagate e alberi caduti. Tromba d'aria a San Sisto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.