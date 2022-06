Linea Verde Sentieri debutta in Umbria tra Norcia e Castelluccio, Life fa tappa in Abruzzo: le anticipazioni di oggi sabato 18 giugno in tv su Rai 1

18 giugno 2022 a

Consueto doppio appuntamento con Linea Verde oggi, sabato 18 giugno, su Rai 1. Alle 12 debutta Linea Verde Sentieri, alle 12,30 invece tocca a Linea Verde Life. Due programmi legati da uno stesso filo conduttore: l'amore per l'ambiente e per il nostro Paese, anche negli angoli meno conosciuti. Andiamo a vedere le anticipazioni delle due puntate.

Alle 12 debutta su Rai 1 il nuovo programma dedicato alla scoperta del Sentiero Italia CAI e degli itinerari più belli della montagna italiana con l’inedita coppia di conduttori composta dall’alpinista Lino Zani e dalla fiorettista campionessa olimpica Margherita Granbassi. I due conduttori porteranno il pubblico alla scoperta dei sentieri escursionistici alla portata di tutti, incontrando ospiti che li aiuteranno a conoscere e raccontare le bellezze dei territori attraversati. Cammineranno lungo il tracciato del Sentiero Italia CAI alla scoperta del “cuore verde d’Italia”: il tracciato escursionistico del Club Alpino Italiano che attraversa tutte le regioni del nostro Paese per oltre 7000 chilometri: un itinerario che si sviluppa lungo l’intera dorsale appenninica, comprese quelle insulari, e percorre l’intero versante meridionale delle Alpi. Un viaggio che si propone di essere di ispirazione a quanti sono alla ricerca di destinazioni facili da raggiungere, ma che permettono di conoscere gli angoli più belli e nascosti della Penisola e delle sue isole. Non solo il paesaggio naturale e gli straordinari panorami di mezza costa, ma anche le tradizioni, la cultura, la storia e i prodotti delle nostre vette. Oltre agli esperti e ai titolati del CAI e del Soccorso Alpino, Gian Luca Gasca, un profondo conoscitore della montagna, darà numerosi suggerimenti per vivere questi luoghi nella massima sicurezza. Nella prima puntata Lino e Margherita saranno in Umbria per percorrere il Sentiero Italia, che da Norcia porta a Castelluccio, attraversando i territori incontaminati del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Inizieranno il cammino da piazza San Benedetto, al centro di Norcia, per poi immergersi nella natura del Parco dei Monti Sibillini, con cime che sfiorano i 2.500 metri di quota. Lino andrà alla scoperta della Val Patino e della Val Canatra, in compagnia di Pier Giorgio Oliveti del CAI di Orvieto e di Roberto Canali, guida escursionistica che propone esperienze di trekking someggiato in compagnia degli asini. Margherita punterà invece a conoscere la piccola comunità di monache benedettine di Norcia e percorrerà un tratto del Cammino di San Benedetto assieme a Don Davide Tononi, il parroco “influencer” della città nursina. Sulla Piana di Castelluccio, guidata dall’amazzone Manuela Brandimarte, potrà anche assistere allo spettacolo della fioritura delle lenticchie, che tra giugno e luglio riempie il paesaggio di colori e profumi. E proprio la lenticchia di Castelluccio sarà la protagonista del finale di puntata, in compagnia della chef Elisa Valentini, che proporrà a Lino e Margherita un piatto estivo a base di questo prodotto eccellente dell’agricoltura umbra. Il Sentiero Italia CAI è un percorso escursionistico che inizia a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, per terminare a Muggia, in provincia di Trieste, dopo aver risalito l’intera dorsale appenninica da sud a nord e attraversato l’arco alpino da ovest a est, toccando tutte le regioni italiane.

Linea Verde Life, invece, questa settimana si approda in Abruzzo, un territorio suggestivo e pieno di meraviglia. Chieti e la sua provincia sono i protagonisti di questa puntata in tv alle 12,30. E poi il mare della provincia di Chieti, un mare fatto di tanti mari, litorali diversi in ogni tratto. E per completare il racconto, Federica De Denaro preparerà i Fiadoni.

