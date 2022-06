Del Debbio, "mi sono beccato il Covid": ecco perché Vinonuovo ha condotto Dritto e Rovescio

17 giugno 2022 a

a

a

Paolo Del Debbio ha saltato la puntata di ieri - giovedì 16 giugno 2022 - di Dritto e Rovescio, la penultima della stagione.. Il giornalista e conduttore della popolare trasmissione di Rete4 assente a causa di problemi di salute (positivo al Covid) è stato sostituito dal collega Marcello Vinonuovo.

Marcello Vinonuovo, chi è il giornalista di Mediaset chiamato a sostituire Paolo Del Debbio

Collegatosi in diretta via Skype, Del Debbio ha spiegato i motivi del suo forfait: “Eccoci qua, vi saluto da un luogo un po’ particolare, cioè da casa mia. Saluto il pubblico in studio, che mi manca molto, e il pubblico da casa. Mi sono beccato il Covid. Ero riuscito quasi fino all’ultima puntata a non beccarlo ma me lo son beccato. Non è niente di preoccupante, ma sono in quarantena e non posso esserci. Vi lascio in ottime mani, quelle del collega Marcello Vinonuovo, molto giovane e molto bravo. Lo vedo in un’eleganza da far impallidire la casa reale inglese. Vi auguro buona trasmissione a tutti, spero di esserci giovedì prossimo per l’ultima puntata della stagione e a te Marcello - l’in bocca al lupo al suo sostituto, un giornalista di Mediaset - auguro buona conduzione, sicuro che non deluderai il pubblico”.

Dritto e rovescio, Marcello Vinonuovo sostituisce Paolo Del Debbio: motivi di salute le causa dell'assenza?

Del Debbio - che nel corso degli anni a causa di alcuni problemi di salute aveva già "saltato" alcune puntate della sua trasmissione - spera di dunque di negativizzarsi al più presto e chiudere in presenza la stagione di Dritto e Rovescio: giovedì prossimo è prevista infatti l'ultima puntata del programma in onda su Rete4.

Paolo De Debbio cambia look per la nuova stagione di Dritto e Rovescio: dimagrito e capelli lunghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.