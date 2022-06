Lillo, chi è la moglie Tiziana Etruschi e la brutta esperienza con il Covid

17 giugno 2022 a

a

a

Lillo Petrolo, all’anagrafe si chiama Pasquale Petrolo, più semplicemente Lillo, è uno dei comici più amati dal pubblico. Nato a Roma il 27 agosto del 1962, è salito alla ribalta dopo il successo nello show Lol - Chi ride è fuori. Per quanto riguarda la vita privata, Lillo è sposato da anni con Tiziana Etruschi. La coppia ha vissuto insieme anche il Covid che purtroppo ha colpito il comico molto duramente, portandolo al ricovero in terapia intensiva. La consorte di Lillo vive e lavora lontana dal mondo dello spettacolo. Lillo fa parte del duo comico Lillo e Greg insieme all’amico e collega Claudio Gregori.

Lillo, la compagna Tiziana Etruschi: chi è Greg e la moglie Nicoletta Fattibene. Quando erano Latte & i suoi derivati

I due si sono conosciuti nel 1986 presso la casa editrice di fumetti Onmolloemme, che successivamente cambiò nome in Acme. Entrambi collaboravano con la casa editrice, ma ognuno con le proprie creazioni. Nel 1992 Lillo e Greg hanno fondato il gruppo rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Da lì la loro carriera non ha mai subito battute d’arresto tra radio, tv e cinema. Lillo ha recitato in ben 26 film dal 1999, anno del suo esordio sul grande schermo, a oggi.

Lillo super ospite di Propaganda Live. In studio anche Naip e Gianni Celeste

Recentemente, come voce narrante, ha partecipato nel cast del film Una famiglia Mostruosa. Tra i titoli di cui ha fatto parte del cast Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti (2007), Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno (2012), Forever Young di Fausto Brizzi (2016) e D.N.A. Decisamente non adatti (2020) diretto e interpretato insieme all’amico e collega si sempre Greg. In questi giorni Lillo è su Sky e Prime con la commedia on the road Con chi viaggi.

Gianni Celeste, chi è il cantante neomelodico diventato virale con il tormentone Povero gabbiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.