Propaganda Live, stasera in tv 17 giugno su La7: Lillo super ospite. In studio anche Naip e Gianni Celeste

Stasera in tv - 17 giugno 2022 - consueto appuntamento del venerdì di La7 con Propaganda Live (ore 21.15). Quella di oggi è però l'ultima puntata della stagione con il format - il racconto dell'attualità con il gusto dell'ironia - ideato da Diego Bianchi. Prosegue anche questa sera il racconto del conflitto in Ucraina. In studio ci sarà di nuovo la giornalista Francesca Mannocchi che farà una sintesi della guerra in questi mesi e di cosa potrebbe aspettarci nelle prossime settimane.

La puntata odierna però anche un viaggio lungo tutta questa stagione della trasmissione. Diego Bianchi preparerà un suo filmato che riassume l’anno appena trascorso, dall’elezione del Mattarella bis all’arrivo dei vaccini, e tanto altro. Come sempre ci saranno i soliti ospiti fissi in studio: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi. Immancabili le strisce satiriche di Makkox come al solito dedicata ai temi del presente e la Social Top Ten, cui tutti cercano di entrare.

La puntata di stasera avrà però anche un ospite speciale. Si tratta di Lillo, mattatore delle ultime due edizioni di Lol e nel cast di Con chi Viaggi su Sky e Prime Video. Le sue incursioni, i suoi personaggi saranno al centro della puntata. Nel corso della serata tornano con i loro inediti monologhi Valerio Aprea e Andrea Pennacchi, mentre ospiti musicali saranno Naip e, tornato in auge grazie a Povero Gabbiano un tormentone di tik tok, il cantante Gianni Celeste.

