Marcello Vinonuovo, chi è il giornalista di Mediaset chiamato a sostituire Paolo Del Debbio

Marcello Vinonuovo nella puntata in programma oggi - giovedì 16 giugno - di Dritto e rovescio sostituisce Paolo Del Debbio costretto a dare forfait, si presume per motivi di salute. Non è la prima volta, è già capitato in altre occasioni e Vinonuovo ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente.

Ma chi è Marcello Vinonuovo? Originario di Palermo ma cresciuto a Caserta, 42 anni, sin da bambino si è appassionato al giornalismo muovendo i primi passi presso alcune radio e riviste locali. Laureato in Filosofia all'Università Federico II di Napoli, si è trasferito a Milano per un master in Giornalismo presso IFG. Nella capitale meneghina ha cominciato a lavorare con le prime radio e quotidiani nazionali. Redattore del gruppo Rcs Media Group, nel 2007 approda a Mediaset dove lavora come inviato per il tg di Studio Aperto e poi Tgcom24. Quindi l'esperienza a Videonews collaborando a trasmissioni di successo come Matrix e Quinta Colonna. Alla conduzione invece si è fatto valere al timone del talk di approfondimento politico Dalla vostra parte.

Vinonuovo è sposato e ha due figli. Ora questa nuova avventura - seppur temporanea - al timone di Dritto e rovescio.

