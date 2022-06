Anni 20 notte, le anticipazioni della puntata di stasera giovedì 16 giugno

16 giugno 2022 a

Le sanzioni alla Russia, i tatuaggi e i problemi del sonno. Sono gli argomenti di Anni 20 Notte, il programma condotto da Francesca Parisella con la presenza in studio di Alessandro Giuli, in onda stasera in tv, giovedì 16 giugno alle 23.15, in diretta su Rai 2. Nella prima parte della trasmissione, il consueto Diario di guerra, arricchito di collegamenti dai luoghi coinvolti dal conflitto e dai servizi. A che punto è la cosiddetta Guerra delle sanzioni? Le misure adottate dall'Occidente per colpire Vladimir Putin, stanno dando i risultati sperati oppure indeboliscono solo le economie del Vecchio Continente?

Un approfondimento verrà dedicato alla grande passione degli italiani per i tatuaggi. Un grande cambiamento estetico e di costume che vede coinvolte persone di tutte le età e che negli ultimi anni si è diffuso incredibilmente oltre ogni previsione. Per quale motivo quasi tutti vogliono tatuarsi? Cosa significa?

Nella seconda parte del programma si affronterà il tema delle cause del sonno disturbato". Sempre più italiani ormai soffrono di insonnia, soprattutto nel periodo estivo. Come combattere questo malessere diffuso spesso legato all'ansia e a uno stile di vita sbagliato? Parteciperanno tra gli altri: Fausto Bertinotti, Laura Tecce, Mariolina Simone, Fabrizio Pregliasco e Nicola Santini. Una puntata dunque che si annuncia molto interessante, tra l'altro in un periodo dell'anno particolarmente spoglio di trasmissioni di approfondimento, considerando la pausa estiva dei maggiori talk show di tutte le reti.

