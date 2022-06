Piazzapulita, stasera giovedì 16 luglio su La7 il meglio della stagione

16 giugno 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 16 giugno, su La7 appuntamento con Piazzapulita a partire dalle ore 21.15. Ma ad andare in onda sarà un Best of stagionale. Corrado Formigli riassumerà la guerra tra Russia e Ucraina che negli ultimi mesi ha dominato la scena televisiva nazionale e internazionale. A partire dal 24 febbraio, giorno dell'invasione, a oggi, il conflitto armato è stato il tema principale di tutti i talk show e ovviamente anche di quelli di La7.

Dritto e rovescio, Marcello Vinonuovo sostituisce Paolo Del Debbio: motivi di salute le causa dell'assenza?

La puntata speciale di questa sera è un vero e proprio riassunto della guerra. Una serie di domande da parte di inviati che hanno raccontato il conflitto direttamente dal fronte. A partire proprio dal 24 febbraio, quando all'esercito russo Vladimir Putin ordinò di varcare i confini con l'Ucraina. Quali sono le radici di questo drammatico evento storico? Cosa è accaduto sul campo di battaglia oltre alle immagini che i telegiornali ci hanno più volte mostrato e da diverse angolazioni?

Paola Di Benedetto e Rkomi è la coppia dell'estate, tra i due è passione

In questi mesi non sono certo mancate le polemiche, in particolare nel nostro Paese dove il fronte pro Putin si è sempre fatto sentire. Ma dopo quasi quattro mesi di guerra le domande restano ancora senza risposte. Qual è il numero reale delle vittime? Quanti sono gli ucraini che hanno preferito lasciare il loro Paese? Qual è il destino della nazione e quale quello della sua classe dirigente guidata da Zelensky che resta ferma sulle proprie posizioni e non ha alcuna intenzione di cedere nulla agli invasori? E quali quelle di Vladimir Putin che pensava di conquistare l'Ucraina in qualche giorno e che i suoi soldati venissero accolti con applausi e mazzi di fiori invece si è ritrovato invischiato in una guerra complessa in cui ha perso pezzi importanti delle sue forze armate? Una puntata che si annuncia molto interessante e che permetterà di avere un ampio quadro sul conflitto.

Wanda Nara super sexy infiamma Instagram: "Volete allenarvi con il mio tecnico?" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.