Dritto e rovescio, stasera in tv 16 giugno su Rete4: perché Marcello Vinonuovo sostituisce Paolo Del Debbio

Stasera in tv - 16 giugno 2022 - consueto appuntamento del giovedì su Rete4 con Dritto e Rovescio (ore 21.25), il programma condotto dal giornalista Paolo Del Debbio. Stasera però - in via eccezionale - al suo posto ci sarà Marcello Vinonuovo, non è stato comunicato il motivo dell’assenza di Del Debbio. Probabile che l'assenza sia dovuta a motivi di salute. Non è comunque la prima volta che, causa problematiche di salute, Del Debbio lascia temporaneamente il timone della trasmissione a Vinonuovo. Gli argomenti della puntata: sull’ambito del conflitto in Ucraina si discuterà dei lati negativi dello stesso per l’economia italiana. Si parlerà delle seconde generazioni di immigrati e della mancata integrazione, e in generale di diritti civili.

Come da comunicato stampa: “il conduttore stasera intervisterà Antonio Tajani. Con il vicepresidente di Forza Italia si approfondiranno i lati negativi della guerra dal punto di vista economico, in uno scenario in cui sono entrati in gioco lo spread e l’inflazione che incidono particolarmente sull’incremento dei tassi di interesse dei mutui. Spazio, inoltre, al dibattito sul mercato del lavoro in Italia mentre crescono le polemiche sul reddito di cittadinanza e sulla questione salariale.

Nel corso della serata si analizzerà il problema dell’integrazione delle seconde generazioni in Italia, con un focus sulla vicenda di Peschiera del Garda. Infine, ci si soffermerà sul tema dei diritti civili nel nostro paese, con una parentesi sulle reazioni ai diversi gay pride organizzati a sostegno della comunità LGBT. Tra gli ospiti: Giovanni Donzelli, Elisabetta Gualmini, Giovanni Toti, Marta Collott, Silvia Sardone, Andrea Romano, Giovanni Zannola e Giuliano Granato”.

