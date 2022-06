Paola Di Benedetto e Rkomi è la coppia dell'estate, tra i due è passione

16 giugno 2022 a

Paola Di Benedetto e Rkomi coppia dell'estate? Adesso c'è anche l'ufficialità. Il settimanale Chi li ha paparazzati a spasso nella notte milanese dopo una cenetta romantica al ristorante, e ai fotografi non è sfuggito il loro bacio intenso prima di entrare nello stesso portone. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni. Dopo qualche interazione social, un incontro in discoteca e una cena in gruppo è sbocciata la passione. Lei ha chiuso circa un anno fa la storia d'amore con Federico Rossi, lui era in cerca dell'anima gemella. Tra loro le cose sono andate in fretta e gli scatti rubati dimostrano tanta complicità.

Ma chi è Paola Di Benedetto? Originaria di Vicenza, 27 anni, ha iniziato come modella per poi conoscere il boom in tv prima con il personaggio di Madre Natura in Ciao Darwin 7, quindi partecipando a L'Isola dei famosi. Nel 2020 vince la quarta edizione del Grande Fratello Vip e dopo questa esperienza sono arrivate numerose conduzioni televisive tra cui Hot Factor, Ante Factor e Prima Festival. Paola ha vissuto una relazione di quattro anni con il calciatore Matteo Gentili, poi ha avuto un flirt con Francesco Monte e una storia d'amore con Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede.

Chi è invece Rkomi? All'anagrafe Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano e ha 28 anni. Rapper e cantautore, è stato avviato alla carriera musicale da Tedua, un altro rapper. L'album Io in terra, pubblicato nel 2017, è quello che avvia il suo successo. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2022 è stato annunciato come giudice della prossima edizione di X Factor. Su Rkomi - che per alcuni anni aveva lavorato come barista e lavapiatti - non erano mai circolate indiscrezioni sulla sua vita privata, ora la relazione con Paola.

