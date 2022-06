Wanda Nara super sexy infiamma Instagram: "Volete allenarvi con il mio tecnico?" | Video

15 giugno 2022 a

Wanda Nara pubblica un video sul suo profilo ufficiale Instagram e infiamma i social. Del resto come suo solito è un video altamente provocante. La show girli è in sella a una cyclette e pedala intensamente. Soltanto che indossa un top viola strettissimo che fatica incredibilmente a contenere il suo seno e pantacollant super aderenti. La provocazione arriva anche con il post. Wanda Nara scrive: "Vuoi allenarti con il mio allenatore Mauro Icardi? Ci penserò. Ma forse possiamo fare un corso per tutte le miee [email protected]"

