Cartabianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata stasera in tv, martedì 14 giugno, su Rai 3

Come ogni martedì, torna anche questa sera - 14 giugno - l'appuntamento con Cartabianca su Rai 3. In prima serata, dalle 21,20, c'è Bianca Berlinguer con i suoi ospiti, pronti a commentare tutti gli argomenti di attualità dell'ultima settimana. Andiamo a vedere le anticipazioni e gli ospiti della puntata odierna.

Come sempre, Bianca Berlinguer parlerà della guerra tra Ucraina e Russia, che ha superato abbondantemente i 100 giorni. Un conflitto che non intende smorzarsi. Severodonetsk, principale focus dei combattimenti nell'est del Paese nelle ultime settimane, non è ancora del tutto bloccata dalle truppe russe, anche se ne controllano circa l'80% e hanno distrutto tutti e tre i ponti dai quali si può uscire dalla città. Kiev nel frattempo continua a premere per entrare a far parte dell'Unione Europea: "fa parte della nostra famiglia", ha ripetutamente detto Ursula von der Leyen, ma "c’è un processo" per aderire all’Ue, che spetta alla Commissione far rispettare, ha detto il portavoce capo Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Il collegio dei commissari, continua, "si terrà la mattina" di venerdì per discutere delle richieste di adesione all’Ue di Ucraina, Moldavia e Georgia, "in genere si inizia alle 9. I servizi stanno lavorando". Ieri si è tenuto "un dibattito orientativo, che dà ai servizi e ai membri del collegio elementi di riflessione per la decisione. I commissari ieri non hanno deciso niente: hanno espresso i loro pareri sulla questione per prepararsi al dibattito di venerdì". I servizi della Commissione "ora stanno finalizzando i documenti. I capi di gabinetto fisseranno l’agenda giovedì" e venerdì il collegio prenderà "la decisione. Non c’è nulla di straordinario" nella gestione di questo dossier da parte della Commissione, conclude. Ovviamente non mancherà nemmeno un focus sulle ultime elezioni amministrative e sul referendum giustizia. Le prime hanno portato, secondo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, alla "vittoria del centrodestra". Secondo molti è l'ammissione di una sconfitta, secondo altri un nuovo passo di avvicinamento verso la coalizione avversaria. Delle grandi città al voto, il centrodestra si è preso Genova, Palermo e L'Aquila, Lodi, Padova e Taranto sono andate al centrosinistra mentre negli altri Comuni sarà decisivo il ballottaggio. Il referendum invece ha visto un'affluenza all'incirca superiore al 20%, ben lontana dal quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto, ed è stato un vero e proprio fallimento.

Per analizzare tutto ciò sono attesi numerosi ospiti: il programma non ha ancora annunciato chi interverrà nel corso della puntata, ma i nomi sono attesi a breve.

