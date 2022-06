Stasera in tv lunedì 13 giugno, su Rete 4 c'è Quarta Repubblica: le anticipazioni e gli ospiti

13 giugno 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con Quarta Repubblica oggi, lunedì 13 giugno, su Rete 4. In prima serata torna Nicola Porro con il suo talkshow che tratterà tanti temi di attualità: andiamo a vedere quali saranno quelli di questa sera.

Report, le inchieste di oggi: le anticipazioni

L’analisi del voto dei referendum sulla giustizia e delle amministrative in 971 Comuni, le denunce degli abitanti delle banlieue italiane e la vicenda dei tre militari – due britannici e un marocchino – condannati a morte nel Donetsk, sono i temi in primo piano oggi a Quarta Repubblica a partire dalle 21.25. I contraccolpi sull’occupazione per lo stop dal 2035 ai veicoli a benzina e diesel deciso dall’Unione Europea saranno approfonditi nel faccia a faccia con Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica. Da segnalare le interviste con sindaci accusati di associazione mafiosa e poi risultati innocenti, i cui comuni però nel frattempo sono stati commissariati.

A Porta a Porta il commento sulle elezioni: gli ospiti di Bruno Vespa

Tra gli ospiti della puntata, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, l’esperta di storia dell’Africa e di immigrazione Anna Bono, i giornalisti Mario Giordano, Toni Capuozzo, Augusto Minzolini, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Cristina Giuliano, Daniele Capezzone e Valentina Furlanetto. Anche domani sera la partecipazione di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

L'Isola dei Famosi, stasera il nome del primo finalista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.