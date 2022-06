Stasera in tv lunedì 13 giugno, L'Isola dei Famosi su Canale 5: si decide chi sarà il primo finalista. Le anticipazioni

13 giugno 2022 a

Consueto appuntamento del lunedì con L'Isola dei Famosi su Canale 5 oggi, 13 giugno. In prima serata ecco una nuova puntata del programma condotto da Ilary Blasi, che come di consueto avrà al suo fianco i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre in Honduras, assieme ai naufraghi, c'è Alvin, che ricordiamo aveva ricoperto questo ruolo già in passato. Poi, un periodo di pausa, ma quest'anno a grande richiesta il ritorno sulle spiagge dell'Isola.

Tante novità e tanti colpi di scena in arrivo: questa sera, infatti, attraverso delle prove e un televoto flash verrà decretato il primo finalista della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. L’avventura sulle spiagge dell’Honduras pare abbia messo in crisi la relazione tra Lory e Marco: cosa sarà successo? La loro storia è davvero giunta al capolinea? Sarà proprio Lory, in diretta dallo studio, a parlare di quanto accaduto.

Carmen, nonché la “Regina” dell’Isola, sarà la protagonista di una divertente prova che vedrà coinvolti anche alcuni suoi Naufraghi preferiti. Ma le novità non terminano qui: questa sera, infatti, su Playa Palapa ritornerà il temutissimo elastico. Estefania, Nick, Gennaro e Marialaura sono i quattro Naufraghi in Nomination: chi di loro dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima? È proprio su quest’Isola che l’eliminato dovrà scontrarsi con Pamela: chi lascerà definitivamente il gioco? Per scoprirlo basterà attendere le 21,25 e collegarsi su Canale 5 per una nuova ed emozionante puntata de L'Isola dei Famosi.

