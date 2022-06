Stasera in tv lunedì 13 giugno, su Rai 1 c'è Porta a Porta con lo speciale sulle elezioni: chi sono gli ospiti di Bruno Vespa

13 giugno 2022 a

Uno speciale per commentare i risultati delle elezioni amministrative e dei referendum sulla giustizia: se ne parlerà stasera, lunedì 13 giugno, su Rai 1 a Porta a Porta, che andrà in onda in prima serata, in diretta dallo studio 5 di via Teulada. In collaborazione con il Tg1, dunque, Bruno Vespa commenterà e analizzerà il risultato della prima tornata delle elezioni amministrative e del voto referendario, con tutti i riflessi che ciò comporteranno sulla situazione politica nazionale. Molti gli ospiti che interverranno: leader politici, direttori delle testate più rilevanti e collegamenti dai Comuni più importanti con i nuovi sindaci o con i candidati al ballottaggio. Il programma di Bruno Vespa vede la collaborazione di Antonella Martinelli, Maurizio Ricci, Giuseppe Tortora, Vito Sidoti, Gennaro Caravano e di Concita Borrelli, Vladimiro Polchi, Marco Zavattini con la collaborazione della Redazione del TG1. Produttore esecutivo è Rossella Lucchi, la regia è di Sabrina Busiello.

