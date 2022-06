Maria Soave, chi è la conduttrice di Unomattina Estate: carriera, passioni e vita privata

13 giugno 2022 a

Maria Soave è - con Massimiliano Ossini - il nuovo volto di Unomattina Estate, storico contenitore del mattino di Rai1 che accompagna gli italiani tra informazione e intrattenimento.

Ma chi è Maria Soave? Originaria della Basilicata, è nata a Potenza, ha 45 anni e fin da bambina sognava di diventare giornalista. Dopo la laurea in Lettere Classiche presso l’Università a Perugia, nel capoluogo umbro ha frequentato anche la scuola di giornalismo radiotelevisivo. Dal 2003 è giornalista professionista. Nel corso degli anni ha collaborato con diverse testate importanti, come il Messaggero e il Sole 24 ore. Dal 2004 lavora per il Tg3 per poi, successivamente, prendere il volo quando passa a Rai1, diventando caposervizio della redazione Interni e conduttrice dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Riservatissima nella sua vita privata, si conosce solo una grande passione per Bruce Springsteen.

Ora la nuova avventura come conduttrice. Dal 6 giugno infatti affianca Massimiliano Ossini alla conduzione di Unomattina Estate, un classico dei palinsesti estivi. Non è la prima a tentare il salto dal tg alla tv generalista. La formula del programma è pressoché invariata e vede l’alternanza tra fatti di cronaca (si va dalla guerra tra Russia e Ucraina al Coronavirus) e argomenti più leggeri di varia natura: dalla cucina allo sport.

