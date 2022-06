Alessandro Borghese, la mamma Barbara Bouchet e chi è la moglie. A Livorno accolto da striscioni polemici: "Lavorare gratis è sfruttamento"

12 giugno 2022 a

Alessandro Borghese è uno dei volti più noti per chi ama i programmi televisivi di cucina. Chef e conduttore tv, è sempre sulla cresta dell'onda con l'ormai storico 4 Ristoranti arrivato a sette edizioni più due spin-off per un totale di 92 puntate su Sky ma nel 2022 sta avendo successo anche la new entry Celebrity chef.

Ma chi è Alessandro Borghese? Primogenito dell'attrice Barbara Bouchet e dell'imprenditore napoletano Luigi Borghese, ha un fratello minore di nome Massimiliano, ha 45 anni ed è nato a San Francisco. Dopo il diploma conseguito all'American Overseas School of Rome, si imbarca sulle navi da crociera, dove lavora come cuoco per tre anni. Poi fa esperienze a Londra, San Francisco e Parigi e rientrato in Italia frequenta la scuola di sommelier, per poi ripartire per New York. Torna nuovamente in Italia e lavora in diversi ristoranti di Milano e Roma. Si occupa di consulenze nell'ambito della ristorazione, di licensing, pubblicità e di editoria, ma soprattutto diventa un volto noto in tv. Da alcuni anni ha aperto il suo primo ristorante, a Milano, chiamato Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità.

Il suo approdo in televisione risale al 2005 come conduttore del programma Cortesie per gli ospiti, Dal 2014 al 2016 è giudice del talent show culinario per bambini e ragazzi Junior MasterChef Italia, in onda su Sky Uno. Dal 2015 conduce lo show di successo Alessandro Borghese - 4 ristoranti, in prima serata su Sky Uno. Nel 2021 per TV8 (il canale free di Sky) conduce Piatto ricco con la collaborazione dell'altro noto chef stellato Gennaro Esposito, Game of Talents, uno show sui talenti a squadre capitanate da Frank Matano e Mara Maionchi, e Celebrity Chef con Chef Enrico Bartolini e Angela Frenda. Borghese dal 2009 è sposato con Wilma Oliverio - ex modella, ora cura gli interessi del marito - e dalla loro unione sono nate due figlie, Alexandra e Arizona. Borghese ha un altro figlio, Gabriel, nato da una precedente relazione. Nei giorni scorsi lo chef mentre si trovava a Livorno per girare una nuova puntata di 4 Ristoranti è stato accolto da una serie di striscioni polemici ("Lavoro gratis è sfruttamento, non sei il benvenuto") dopo le sue parole sulla mancanza di voglia di lavorare e fare gavetta da parte dei giovani.

