Zona Bianca, stasera in tv 12 giugno su Rete4: Michele Santoro ospite di Giuseppe Brindisi

Stasera in tv - domenica 12 giugno 2022 - consueto appuntamento su Rete4 con il programma Zona Bianca (ore 21.20), talk di informazione e approfondimento dei principali argomenti di attualità. Il programma - prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi - stasera avrà il duplice compito di parlare del conflitto in Ucraina e dei risultati del referendum sulla giustizia. Nello specifico si parlerà dei “filo-putiniani” d’Italia. Ma anche di economia come il problema della mancanza dei lavoratori stagioni, e di sociale, come le molestie di Peschiera del Garda.

Come da comunicato stampa: “in primo piano, il caso dei cosiddetti 'filoputiniani d’Italia' e il ruolo del Copasir e dei servizi segreti in questa delicata fase della guerra russo-ucraina che tocca da vicino anche il nostro paese. Nel corso della serata, si parlerà anche dell’emergenza dei lavoratori stagionali legata in molti casi al reddito di cittadinanza. Un focus sul tema delle molestie a Peschiera del Garda, del Gay Pride e di discriminazioni sessuali, con storie e inchieste esclusive. Infine, nel corso di tutta la puntata, saranno seguiti e commentati gli esiti del referendum sulla giustizia, con proiezioni e collegamenti. Tra gli ospiti della serata, Michele Santoro".

