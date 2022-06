Angela Rafanelli, il marito morto per leucemia quando la figlia aveva sette mesi. Chi è la conduttrice di Linea Verde Estate

12 giugno 2022 a

Angela Rafanelli ancora al timone di Linea Verde Estate. Per la conduttrice livornese si tratta della terza stagione alla conduzione dello storico format di Rai1. Al suo fianco ci sarà Giuseppe Calabrese - per tutti Peppone - altro volto conosciuto per i fedelissimi della trasmissione, mentre non ci sarà Marco Bianchi che aveva affiancato Rafanelli nelle due precedenti stagioni.

Ma chi è Angela Rafanelli? Nata a Livorno - compie 44 anni domani - ha studiato recitazione diplomandosi al Piccolo Teatro di Milano con Luca Ronconi collaborando anche con Lina Wertmuller. Nel 2007 ha iniziato a lavorare in televisione come presentatrice ma anche autrice sul canale satellitare Current occupandosi di arte, musica e moda. Tra le sue esperienze anche tre stagioni - dal 2009 al 2012 - come inviata de Le Iene, la conduzione di Loveline su Mtv e degli Mtv Days. Poi tre anni - dal 2014 al 2017 - da inviata per Quelli che il calcio e uno per Domenica In (2017/2018). Dopo alcune esperienze in radio, nell'estate 2020 arriva la sua prima conduzione importante: Linea Verde Estate (e d'inverno lo spin-off del sabato).

Angela Rafanelli ha vissuto un momento molto difficile quando ha perso il marito - il videomapping, fotografo e disegnatore Claudio Sinatti - a causa di una leucemia acuta. Un dramma a cui ha reagito con forza dedicando il suo amore alla figlia Blu che, al momento della tragedia, aveva appena sette mesi.

