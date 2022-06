Sapiens, stasera in tv 11 giugno su Rai3: nuovo orario. Mario Tozzi racconta i parchi naturali

11 giugno 2022 a

Stasera in tv - sabato 11 giugno 2022 - quarto appuntamento con la nuova edizione di Sapiens - Un solo pianeta (da oggi in onda alle 21.20). Arrivato alla quarta edizione il programma di divulgazione di Mario Tozzi propone nuove storie dedicate a un pubblico sempre più attento e desideroso di capire fenomeni spesso complessi. In questa puntata Sapiens ci parlerà dei parchi naturali ma anche di caccia e allevamento.

Anche oggi, come al solito, il programma parte da alcune domande cui prova a dare risposta. Servono ancora, e a cosa, i parchi naturali al mondo e in Italia? Servono le zanzare e le api? E i pipistrelli? E i lupi e gli orsi?Potrebbero i sapiens vivere solo con gli animali addomesticati e allevati? La caccia ha ancora un senso? E’ etico commerciare animali e parti di animali? Cos’è il capitale naturale e quanto incide sull’economia di un paese? La puntata è così dedicati ai primi due parchi nazionali italiani il Parco del Gran Paradiso e Parco di Lazio e Abruzzo e Molise che nel 2022 celebrano i loro primi cento anni di storia. Parchi che rappresentano la cassaforte ambientale della biodiversità tutelando i quali i Sapiens possono garantirsi un futuro. Non è possibile il benessere dei sapiens senza quello di tutti gli altri viventi, tutti ugualmente utili, senza una gerarchia che in natura non esiste.

I due parchi nazionali sono la casa dello stambecco, della marmotta, dell’orso, del lupo, e di moltissime altre specie che senza la loro istituzione, non esisterebbero più. Mario Tozzi racconta una storia ancora aperta, fatta di battaglie contro caccia e bracconaggio, abusivismo e indifferenza, condotta in difesa della ricchezza della vita sulla Terra, dagli abitanti dei cieli, a quelli delle foreste, dei mari e degli oceani.

