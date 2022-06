Linea Blu, oggi 11 giugno su Rai1 puntata alla scoperta di Ventotene, Fiumicino, Genova, Cagliari e Ancona

11 giugno 2022 a

a

a

Consueto appuntamento del sabato pomeriggio - sabato 11 giugno 2022 - con Linea Blu, il programma di Rai1 che racconta il mare italiano: le sue bellezze ma anche le storie e le iniziative. Il programma condotto da Donatella Bianchi inizia alle ore 14. Sarà una puntata con diverse mete, da Ventotene a Genova, passando per Fiumicino e Cagliari, sino ad Ancona.

Linea Verde Life, le telecamere di Rai1 alla scoperta del Cilento

Oggi Linea Blu celebra la settimana degli Oceani a Ventotene, nell’arcipelago delle Isole Pontine. La storica trasmissione sarà nell’incomparabile scenario dell’isola per raccontare le tante iniziative dell’area marina protetta. Dal coralligeno mediterraneo agli habitat più fragili del pianeta: le parole del team del professor Paolo Galli dell’università Milano Bicocca, che con Acquario di Genova ha aperto un centro di ricerca per il governo maldiviano per un innovativo progetto di monitoraggio della barriera corallina. Linea Blu sarà, poi, a Fiumicino per il recupero di una rete fantasma, attività realizzata dal team subacqueo della Guardia Costiera nell’ambito della campagna “Mare pulito”. Dalla base di Cagliari l’impegno per la biodiversità marina del team di Luna Rossa, portabandiera italiano nella sfida dell’America’s Cup.

Vacanze, 6.5 milioni di italiani scelgono giugno. Coldiretti: "Si risparmia il 25%"

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo, che racconterà da Ancona la Sailing cooking, particolare regata che premia le migliori prestazioni veliche e il miglior piatto cucinato a bordo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.