Linea Verde Life, oggi in tv 11 giugno su Rai1: viaggio nel Cilento

11 giugno 2022 a

Appuntamento con Linea Verde Life - oggi sabato 11 giugno 2022 - su Rai1 (dalle ore 12.20). La trasmissione condotta da Daniela Ferolla e Marcello Masi torna nel Cilento dopo il viaggio tra sapori e tradizioni dello scorso gennaio. Stavolta spazio alle bellezze del territorio Salernitano partendo dal capoluogo Salerno.

Marcello Masi a bordo di una imbarcazione della Capitaneria di Porto parlerà di come alcuni studiosi locali hanno messo a punto uno strumento tecnologico per studiare la salute del mare, poi incontrerà un giovane salernitano che grazie alle sue invenzioni vuole far diventare la sua città sempre più smart. Daniela Ferolla invece condurrà i telespettatori alla scoperta delle bellezze del suo Cilento, pedalando dal Ponte sul Mingardo, passando per il borgo abbandonato di San Severino di Centola e concludendo la sua escursione alla foce del Mingardo in prossimità dell’arco naturale a Palinuro. La nota conduttrice inoltre presenterà alcune aziende agricole del territorio che hanno messo la sostenibilità al centro del loro modello produttivo.

Non mancheranno la ricetta di Federica De Denaro e il giro del gusto dove si assaggeranno tanti prodotti del territorio, come i carciofi di Paestum Igp, il caciocavallo impiccato, la pizza cilentana e i tradizionali cannoli alla cilentana. Carmine Gazzanni infine racconterà come il Parco Archeologico di Paestum riesce a tutelare il suo patrimonio anche grazie a delle tecnologie di nuova generazione applicate ai templi.

