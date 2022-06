Quarto grado, i casi della puntata stasera venerdì 10 giugno in tv su Rete 4: le anticipazioni

10 giugno 2022 a

Questa sera, venerdì 10 giugno, alle ore 21.25 su Rete 4 torna l'appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e curato da Siria Magri. Nel corso della serata, approfondimenti e discussioni in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico con servizi e interviste inedite.

Nel dettaglio, questa sera il programma apre la puntata con il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato esanime in un pozzo vicino a casa, la sera dell'11 maggio, a Toano (Reggio Emilia). Gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo per il quale i familiari, prima indagati e poi scarcerati, avevano messo in vendita il suo trattore e i suoi oggetti agricoli.

Al centro della serata anche l’enigma sulla morte di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso. Le indagini proseguono, anche se gli interrogativi restano gli stessi: omicidio o suicidio? Ed ora ci si interroga anche rispetto un altro indizio: da dove provengono quei sacchi neri dentro i quali è stato ritrovato il cadavere della donna?

