Propaganda Live, le anticipazioni e gli ospiti di stasera, venerdì 10 giugno, in tv su La7

10 giugno 2022 a

Classico appuntamento del venerdì di La7, torna anche questa sera 10 giugno Propaganda Live di Diego Bianchi. Come sempre, saranno numerosi gli ospiti che si presenteranno in studio, e allo stesso modo sono programmati numerosi servizi esclusivi. Andiamo a vedere le anticipazioni della puntata odierna.

Nello studio in cui Zoro - così viene chiamato Diego Bianchi - è indiscusso padrone di casa ci sarà come ospite Ezio Mauro, che parlerà del complicato momento che si sta vivendo, delle imminenti elezioni amministrative e altri temi al centro del dibattito quotidiano. Nel corso della serata torna Valerio Aprea con un suo inedito monologo di Mattia Torre, non mancherà Andrea Pennacchi con le sue performance dal vivo, mentre Memo Remigi tornerà con le sue divertenti indagini da Testaccio a Roma.

Sul palcoscenico di Propaganda Live per la musica le performance delle Karma B. e della cantautrice Ditonellapiaga. In studio gli ospiti fissi: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

