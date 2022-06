Chiara Ferragni incontra Liliana Segre: "La sua storia e la sua determinazione mi hanno colpito molto"

09 giugno 2022 a

"Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano". Liliana Segre, il 18 maggio, aveva espresso il suo desiderio. E così oggi, a meno di un mese, l'influencer ha fatto visita a una delle donne superstiti dell'olocausto. "Dopo le nostre chiaccherate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito", ha scritto su Instagram la moglie di Fedez, dove ha anche condiviso una foto dell'incontro.

"Il fatto che i ragazzi conoscano poco questo luogo e le storie che vi sono custodite, è il mio cruccio - aveva detto Segre ai microfoni di Repubblica a margine della sua ultima visita al Binario 21. - Questo mi addolora, quando mi tocca ricordare che cosa ho vissuto io e cosa hanno vissuto milioni di ebrei, condannati per la sola colpa di esser nati. Se i giovani non arrivano, è stato tutto inutile? Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel che è successo a me e a tanti altri, fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l’orrore".

Liliana Segre, nel frattempo, era stata invitata da Fedez a Muschio Selvaggio, uno dei podcast più ascoltati in Italia, di cui il rapper è uno degli autori e ideatori assieme all'amico Luis Sal. "Sarei felice di invitare la senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito", aveva scritto il musicista su Twitter. Chissà dunque che dopo questo primo incontro con Chiara Ferragni non venga pubblicata anche una puntata speciale del podcast proprio per parlare di olocausto. Del resto, chi meglio dei Ferragnez per far arrivare il messaggio ai più giovani.

