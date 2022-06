Dritto e Rovescio, stasera in tv 9 giugno su Rete4: Paolo Del Debbio intervista Giorgia Meloni

09 giugno 2022 a

Stasera in tv - 9 giugno 2022 - come ogni giovedì su Rete4 appuntamento con Dritto e Rovescio dalle ore 21.20. Ospite di oggi della trasmissione sarà Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia, che sarà intervistata dal conduttore Paolo Del Debbio. I temi toccati saranno quelli di stretta attualità politica italiana e internazionale, con un approfondimento sulle conseguenze del conflitto in Ucraina per l’economia nostrana, tra rincari e sanzioni, mentre la Russia continua a minacciare l’Occidente.

Stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035, c'è l'ok dell'Europarlamento



Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sul mercato del lavoro per capire la correlazione tra Reddito di Cittadinanza e mancanza di lavoratori stagionali. Focus sul nuovo allarme sicurezza in Italia in seguito alla maxi-rissa e ai casi di molestie a Peschiera del Garda del 2 giugno. Infine, si torna a parlare dei quesiti referendari sulla giustizia che porteranno alle urne gli italiani domenica 12 giugno.

Referendum, esposto di Calderoli su affermazioni del procuratore di Trieste





Tra gli altri ospiti ci saranno Davide Faraone, Anna Maria Bernini, Giuliano Granato, Laura Ravetto, Michela Vittoria Brambilla, Matteo Ricci e Stefano Fassina.

Salario minimo, Brunetta: "Patuanelli prende abbagli. La direttiva Ue non vale per l'Italia"

