Fabrizio Corona, matrimonio con Sara Barbieri: "A settembre ci sposiamo"

Fabrizio Corona annuncia il suo matrimonio. Lo ha rivelato lo stesso ex paparazzo al settimanale Chi. Le nozze con Sara Barbieri "saranno a settembre". E aggiunge: "Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente... Sono un buon partito. Non sulla carta".

"Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita" ha raccontato lo stesso Corona. La loro storia d'amore è iniziata un anno fa e vissuta il più possibile lontana dal clamore mediatico, convivono (e con loro anche Carlos) e sperano anche di poter allargare la famiglia: "Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio", ha rivelato l'ex paparazzo.

Circa un anno e mezzo fa Corona, che dal 2001 al 2014 è stato sposato con Nina Moric, era in odore di nozze con Lia Del Grosso: erano state affisse le pubblicazioni, poi tutto si è sgonfiato e non se ne è fatto più nulla. Poco dopo è arrivata Sara e per Fabrizio è stata la svolta. Stavolta all'altare è pronto ad arrivarci davvero a meno di colpi di scena nei prossimi mesi, ma ormai settembre è davvero dietro l'angolo.

