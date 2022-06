Stasera in tv mercoledì 8 giugno, su Rete 4 c'è Controcorrente. Ospiti e anticipazioni

08 giugno 2022 a

a

a

Questa sera in tv, mercoledì 8 giugno, su Rete 4 nuovo appuntamento con Controrrente. Inizio alle ore 21,20 per la trasmissione di approfondimento e confronto condotta da Veronica Gentili e a cura della redazione del Tg4. Al centro dell'attenzione c'è sempre l'attualità, dalla politica all'economia, dalla cronaca al costume. Scopriamo di cosa si occuperà la puntata di questa sera. Ancora una volta, come accade ormai da mesi, al centro dell'attenzione la guerra tra Ucraina e Russia.

Chi l'ha visto? torna sul caso di Angela Celentano, i genitori nello studio della trasmissione di Rai3

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, incontrerà ad Ankara l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, per discutere delle esportazioni di grano dall’Ucraina e di questioni regionali. L’argomento principale dei negoziati sarà lo sblocco delle forniture di grano ucraino attraverso i porti sul Mar Nero (Odessa). Secondo il Cremlino “nel porto di Mariupol, i combattenti ucraini hanno intenzionalmente bruciato un grande granaio e più di 50mila tonnellate di grano sono andate distrutte”. La guerra del grano sarà uno dei temi della puntata, soprattutto alla luce dell'emergenza che rischia di concretizzarsi nei paesi meno sviluppati.

TG2 Post - Speciale Referendum, alla conduzione Manuela Moreno

Ma si parlerà anche delle vittime della guerra. Secondo il premier ucraino Zelensky “oltre 31mila soldati russi sono già morti in Ucraina. Ogni giorno la Russia paga quasi 300 vite dei suoi soldati per una guerra totalmente insensata”. A questi morti vanno aggiuntai quelli del Paese invaso. Un bilancio drammatico ma che da solo non basta per fermare la guerra. Nel corso della puntata, si parlerà poi della polemica di questi giorni sul reddito di cittadinanza, che si intreccia con quella del lavoro sottopagato. Il Movimento 5 Stelle continua a difendere quella che considera una delle leggi più utili tra quelle varate nella sua esperienza di governo. Matteo Salvini la critica apertamente e non è il solo. La Lega manterrebbe il Rdc, ma migliorerebbe la sua distribuzione. Controcorrente prova a fare il punto della situazione. Infine attenzione sui referendum sulla giustizia: si vota domenica 12 giugno.

L'Ora - Inchiostro contro piombo, Claudio Santamaria protagonista della nuova fiction: il quotidiano è davvero esistito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.