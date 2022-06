L'Ora - Inchiostro contro piombo, prima puntata della miniserie su Canale5 stasera in tv: la trama. Si tratta di una storia vera

08 giugno 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 8 giugno 2022 - va in onda su Canale5 la prima puntata della miniserie L'Ora - Inchiostro contro piombo (dalle ore 21.40). Nel cast ci sono Claudio Santamaria, Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Bruno Di Chiara, Marcello Mazzarella e Silvia D'Amico.

Claudio Santamaria, l'attore ha vinto un David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot

La trama della prima puntata: Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) arriva da Roma insieme alla moglie Anna (Silvia D’Amico) per dirigere L’Ora di Palermo, giornale del Partito Comunista in crisi di vendite, dove i collaboratori affrontano la loro quotidianità con una certa inerzia e con il timore del licenziamento.

Al fianco di Nicastro, nella riorganizzazione del giornale, c’è il fidato Marcello Grisanti (Maurizio Lombardi), cronista ed ex partigiano. Nicastro comprende subito che le notizie di cui i lettori hanno bisogno sono ben altro rispetto alle lunghe e retoriche veline del Partito e, quando da Corleone arriva l’aspirante cronista Domenico Sciamma (Giovanni Alfieri), ne ha la conferma. Il ragazzo racconta di un sindacalista scomparso: il quotidiano avrà la volontà di andare a fondo alla notizia? La redazione presto si dimezza e i fedelissimi del partito abbandonano il campo per lasciare spazio ai colleghi più coraggiosi e motivati: il capo redattore cattolico e poeta Giulio Rampulla (Francesco Colella); il cronista di nera e sciupafemmine Salvo Licata (Bruno Di Chiara); la determinata Enza Cusumano (Daniela Marra); Nic Ruscica (Giampiero De Concilio), il fotografo appena sedicenne e, infine, Domenico Sciamma (Giovanni Alfieri), il paesanuzzo pieno di passione e idealismo.

L’Ora è un quotidiano di Palermo veramente esistito, fondato per volontà della famiglia Florio. La sua attività durò dal 1900 al 1992. A eccezione di quando diventa organo della federazione fascista palermitata nel Ventennio, è sempre stato di orientamento progressista. Le inchieste de L’Ora si sono sempre focalizzate sulla mafia e non sono pochi i collaboratori caduti proprio per questo.

