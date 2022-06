TG2 Post - Speciale Referendum, alla conduzione Manuela Moreno: stasera in tv 8 giugno su Rai2

08 giugno 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 8 giugno 2022 - appuntamento con TG2 Post -Speciale Referendum su Rai2 dalle ore 21.20. Focus sull'appuntamento del prossimo 12 giugno. Sarà uno degli appuntamenti principali dei prossimi giorni in vista del voto e rientra in un’attività informativa che ha previsto, oltre alle notizie date da telegiornali e giornali radio, 45 confronti per un totale di circa 29 ore trasmessi da lunedì 16 maggio a venerdì 10 giugno.

Nelle reti Rai i contenitori per i messaggi autogestiti sono stati 20, per un totale di 6 ore e 30 minuti circa. Nell’ultima settimana di campagna elettorale sono previsti cinque confronti su Rai 1 alle ore 14:00, in coda all’edizione delle 13:30 del Tg1, e altri cinque rispettivamente su Rai 2 e su Rai 3 in day-time e in seconda serata. Sono appuntamenti che vanno ad aggiungersi a quanto viene già curato da settimane da Rai Parlamento. La programmazione è avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza e sempre secondo queste la Rai ha prodotto tre diversi spot relativi alla Giornata elettorale del 12 giugno. Questi sono stati trasmessi, a partire da venerdì 10 maggio, per un totale di circa mille passaggi su tutti i Canali Rai.

Alla conduzione anche di questa puntata speciale di TG2 Post sempre Manuela Moreno. La giornalista è nata a Roma e ha 55 anni. Professionista dal 1990, in Rai dal 1992, ha fatto parte prima del Tg1 e poi del Tg2. Successivamente ha avuto alcune esperienza da inviata all'estero e poi della conduzione (al mattino, a metà giornata e infine in prime time, senza tralasciare le rubriche).

