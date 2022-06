Chi l'ha visto? torna sul caso di Angela Celentano, i genitori in studio: stasera in tv 8 giugno 2022 su Rai3

08 giugno 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 8 giugno 2022 - appuntamento su Rai3 dalle ore 21.2o con Chi l'ha visto? La storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli vedrà oggi in studio i genitori di Angela Celentano, a 26 anni dalla scomparsa dell’allora bambina: uno dei casi più ricorrenti nella storia del programma. Nel corso della serata si parla anche di Domenico Manzo e della giovane Basma.

Sono trascorsi tanti anni da quell'estate del 1996: mentre si trovava in gita sul Monte Faito, nei pressi di Vico Equense (provincia di Napoli), la piccola Angela Celentano scompare. Le versioni dei due altri bambini che in quel momento sono con lei non coincidono, alcuni testimoni affermano di aver visto in zona un'auto con due uomini di nazionalità straniera. Nel 1999 viene indagato lo zio Gennaro; negli anni successivi sono innumerevoli i depistaggi, i falsi allarmi e le segnalazioni. Stasera la trasmissione di Rai3 ospita Catello e Maria Celentano, i genitori di Angela. I due continuano a credere nel ritrovamento della figlia e di recente hanno dichiarato: “La nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi”.

Nel corso della serata Federica Sciarelli tornerà sul caso di Domenico Manzo, scomparso durante la festa di compleanno di sua figlia Romina. La ragazza è indagata, insieme alla sua amica Loredana (e all'ex fidanzato di quest'ultima). Spazio anche per la scomparsa della diciottenne Basma: una storia che ricorda quella di Saman Abbas. Rifiutato un matrimonio combinato, è riuscita a fuggire oppure è stata fatta sparire da suoi conoscenti?

