Stasera in tv martedì 7 giugno, su Rai 3 torna Cartabianca: anticipazioni e ospiti

Classico appuntamento del martedì sera su Rai 3, anche oggi 7 giugno in prima serata torna Cartabianca, il programma in cui Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Andiamo a vedere le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento odierno.

Come sempre, spazio alla guerra in Ucraina che va avanti da più di 100 giorni. Russia, Ucraina e Turchia sono vicine a un accordo per l'uscita di navi cariche di grano dal porto di Odessa finora bloccato da Mosca. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento al Consiglio di sicurezza dell'Onu ha però detto che "il Cremlino sta usando le scorte di cibo come missile invisibile contro i Paesi in via di sviluppo". Oggi, polemica scatenata al falco del Cremlino Dmitry Medvedev, alleato di lunga data del presidente Vladimir Putin e attualmente vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, che ha spiegato perché i suoi post siano "così duri" nei confronti degli occidentali. "La risposta - ha scritto Medvedev - è che li odio. Sono bastardi e secchioni. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire". Alle dichiarazioni ha risposto il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, che definisce quelle di Medvedev "parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un’apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con insistenza la pace. È doveroso smettere di alimentare tensioni con provocazioni e minacce, ribadisco: per arrivare alla pace non basta l’apertura dell’Ucraina e la spinta della comunità internazionale, ma serve la Russia e la volontà di dialogo di Putin. Le affermazioni che arrivano oggi, invece, non lasciano dubbi e allontanano da parte russa la ricerca della pace. Piuttosto danno linfa a una campagna d’odio contro l’Occidente, contro quei Paesi che stanno cercando con insistenza la fine delle ostilità in Ucraina". Si parlerà, tra gli altri argomenti, anche del salario minimo nell’Ue. Il Consiglio europeo ha infatti reso noto che nella notte passata i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa politica preliminare sulla bozza di direttiva su salari minimi adeguati nei 27 stati membri.

