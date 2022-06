Marco Liorni, chi è il conduttore di Reazione a Catena: "Un omaggio a Lucia Menghini". Età, moglie e figli

06 giugno 2022 a

Torna oggi, lunedì 6 giugno, Reazione a Catena su Rai 1, con la sedicesima edizione del game show condotto da Marco Liorni che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento è da oggi, tutti i giorni alle 18.45, fino al 30 ottobre.

Nella prima puntata ci sarà un omaggio a Lucia Menghini, la dottoressa di Foligno morta in un incidente avvenuto in Giordania ad aprile che aveva partecipato al gioco di Rai 1 nelle scorse edizioni. "Oggi faremo un collegamento con Estate in diretta proprio per ricordare Lucia. La sua morte ci ha sconvolti. Lucia trasmetteva intelligenza, simpatia; traspirava l’unione che aveva con le altre ragazze, Le Pignolette; gli scherzi e le risate dietro le quinte poi arrivano anche in trasmissione. In quei momenti si crea qualcosa di più di semplici concorrenti che passano. Poi vedremo se riusciremo a invitare le sue amiche, dobbiamo pensare a qualcosa che si inserisca nel format del quiz", ha detto al Corriere della Sera.

Per quanto riguarda la carriera, il conduttore romano classe 1965 ha esordito da giovane in programmi per varie radio locali, anche con il nome d'arte di Marco Donati, tra cui Tele Radio Domani e Radio Incontro. Successivamente diventa un volto dell'emittente televisiva GBR con Cronaca nera (ispirato a Telefono giallo, di Corrado Augias) e Domenica a tutto goal assieme a Monica Leofreddi e Cristina Bianchino. La notorietà televisiva arriva prima con Mediaset, dove fa parte della squadra di Verissimo e del Grande Fratello, poi nel 2009 passa in Rai, dove insieme a Cristina Parodi, arriva a condurre su Rai 1 l'edizione 2014/2015 de La vita in diretta. Sulla stessa rete, dal 21 febbraio 2015 è giudice della terza edizione del talent show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Nella stagione 2015/2016 è di nuovo alla guida de La vita in diretta insieme a Cristina Parodi e in prima serata su Rai 1 conduce con Paola Perego il programma televisivo di intrattenimento Il dono. Dal 3 giugno al 24 settembre 2019, dal 29 giugno al 27 settembre 2020 e dal 7 giugno al 26 settembre 2021 conduce su Rai 1 il game show Reazione a catena, dove torna quindi da oggi al 30 ottobre 2022. Per quanto riguarda la vita privata, Liorni ha tre figli: Niccolò, avuto dal suo primo matrimonio con Cristina, Viola ed Emma avuti durante il matrimonio con Giovanna Astolfi (cui è legato dal 1997, ma si sono sposati nel 2014 in gran segreto negli Stati Uniti.). “Ero restio al matrimonio perché era andato male il mio precedente e vivevamo già come una famiglia" aveva svelato. E ancora, Liorni ha poi ammesso di essere molto fedele: “Quanti cuori ho spezzato? Io ho avuto solo due donne nella mia vita".

