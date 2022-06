Dilemmi, stasera lunedì 6 luglio in seconda serata su Rai 3: è giusto legalizzare la cannabis?

06 giugno 2022 a

Stasera in tv, lunedì 6 giugno, in seconda serata su Rai 3 sesto e ultimo appuntamento di "Dilemmi", ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio, in onda dalle 23.15. Carofiglio cercherà di risolvere un dilemma di cui si dibatte da tempo: la legalizzazione della cannabis. Saranno ospiti di questa puntata lo scrittore Fabio Cantelli Annibaldi, vicepresidente del Gruppo Abele e l’ex magistrato e scrittore Gherardo Colombo.

La cannabis terapeutica viene utilizzata per il trattamento di persone affette da varie patologie come cancro, sclerosi, glaucoma; riduce il dolore causato dagli spasmi dei malati di Sla, stimola l’appetito di chi è sottoposto a chemioterapia, viene utilizzata come antiepilettico nei casi di epilessia farmaco-resistente. La questione che, però, evoca il dibattito più acceso è quella della legalizzazione dell’uso anche ricreativo, la depenalizzazione della coltivazione e di ogni altra condotta legata alla cannabis.

I principali benefici che deriverebbero della legalizzazione della cannabis, secondo i suoi sostenitori, sono l’eliminazione degli enormi profitti che la criminalità organizzata trae dal traffico delle cosiddette droghe leggere, il recupero di cospicui introiti statali con la possibilità di destinarli a usi sociali, la liberazione delle risorse giudiziarie e di polizia attualmente occupate dalla repressione dei reati legati alle droghe leggere. D’altra parte, il proibizionismo non è riuscito sinora a contrastare il traffico e lo spaccio di cannabis producendo solo repressione, affollamento carcerario e compressione delle libertà civili.

Sull’altro versante, in molti ritengono che il consumo di droghe leggere aumenti le probabilità di consumare in futuro droghe pesanti come cocaina o eroina. Questo rischio esisterebbe soprattutto nell’adolescenza, quando il cervello è più sensibile agli effetti delle sostanze psicotrope. Pur riconoscendo che non esiste una dose letale di cannabis, si tratta di una sostanza che crea dipendenza e comporta rischi per la salute a lungo termine. Rischi associabili anche al consumo di prodotti legali, come alcol e tabacco, ma sui quali è bene essere adeguatamente informati. Alla fine della puntata il cantautore Renzo Rubino proporrà la canzone “Dilemmi” di Giorgio Gaber. Si chiude quindi il ciclo delle trasmissioni che hanno destato notevole interesse tra gli spettatori, affrontando temi sempre molto particolari e con ospiti di eccezione.

