Reazione a Catena, come funziona e quali sono i giochi del programma che torna stasera, lunedì 6 giugno, su Rai 1: ecco come partecipare. Quando torna L'Eredità?

06 giugno 2022 a

a

a

Torna questa sera, lunedì 6 giugno, un grande classico di Rai 1. Alle 18,45, tutti i giorni fino al 30 ottobre, non ci sarà più L'Eredità con Flavio Insinna, bensì Reazione a Catena con Marco Liorni. Il game show arriva dunque alla sedicesima stagione, e mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. Il preserale estivo conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. Ogni stagione sono più di 7.000 le diverse associazioni di parole da risolvere e indovinare. Ogni puntata 6 concorrenti, divisi in due squadre da 3, si contendono il montepremi tra “catene musicali”, “zip” e “intese vincenti”. Le porte per i concorrenti sono sempre aperte: per partecipare, la Rai ha pubblicato tutte le informazioni sul sito www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it.

Quarta Repubblica con Renzi e Salvini: le anticipazioni della puntata di stasera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.