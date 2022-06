Stasera in tv lunedì 6 giugno, su Rete 4 appuntamento con Quarta Repubblica: le anticipazioni e gli ospiti. Ci sono Renzi e Salvini

06 giugno 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con Quarta Repubblica stasera, lunedì 6 giugno, su Rete 4. In prima serata torna infatti il programma condotto da Nicola Porro, che va alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia, con un'analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese e il mondo affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.

Rocco Hunt, Marco Maddaloni e Ciro Ferrara nell'ultima puntata di Made in Sud

Al centro della puntata ci saranno i referendum giustizia, per i quali si voterà domenica 12 giugno. Per un confronto sull'argomento interverranno il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, e l'ex presidente dell'Anm e segretario di Area, Eugenio Albamonte. Inoltre, Porro intervisterà anche il leader della Lega, Matteo Salvini.

Report, le inchieste di oggi: le anticipazioni





Nel corso della serata, il talk show tratterà anche il tema della guerra, con servizi, aggiornamenti in diretta e analisi dedicati alla situazione in Donbass, alle trattative per un cessate il fuoco e al blocco delle esportazioni del grano ucraino con il rischio di arrivi in massa sulle coste italiane di migranti a causa della crisi alimentare. Il faccia a faccia della settimana sarà con lo storico ed editorialista del “Corriere della Sera” Ernesto Galli della Loggia. Infine, ecco gli ospiti di Nicola Porro: Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Marco Lillo, Cristina Giuliano e Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri, Hoara Borselli. Come sempre, il punto di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

L'Isola dei Famosi, arrivano Soleil Sorge e Vera Gemma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.