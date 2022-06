Stasera in tv lunedì 6 giugno, L'Isola dei Famosi su Canale 5. Le anticipazioni e gli ospiti: eliminazioni e nuove naufraghe, ecco chi sono

06 giugno 2022 a

a

a

Ventiduesimo appuntamento con L'Isola dei Famosi questa sera, lunedì 6 giugno, su Canale 5. Torna dunque il programma condotto da Ilary Blasi assieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino, per una puntata all'insegna delle sfide e della competitività. Manca sempre meno alla fase finale del gioco, andiamo a scoprire tutto quello che succederà tra poche ore: previsti nuovi ingressi ed eliminazioni, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Oggi è un altro giorno, appuntamento a settembre

Soleil Sorge e Vera Gemma stanno per sbarcare in Honduras. Il loro compito è quello di creare due team e di proteggere i loro Naufraghi preferiti, dando invece del filo da torcere a chi non è di loro gradimento. Chi avrà la meglio? Ospiti in studio anche gli ex Naufraghi Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, complici con Ilary di due scherzi ai danni di Carmen e di Edoardo. Insieme a loro anche Blind e Licia Nunez.

Report, le inchieste di oggi: le anticipazioni

Spazio anche all'esito del televoto: una tra Estefania Bernal e Lory Del Santo dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima dove dovrà affrontare Pamela Petrarolo in un ultimo e decisivo scontro al televoto flash. Le sorprese non sono finite: a poche settimane dalla fine i Naufraghi dovranno affrontare l'ennesima difficoltà e abbandonare Playa Rinovada per raggiungere una nuova e inospitale spiaggia in cui ricominciare da zero la loro vita sull'Isola.

Rocco Hunt, Marco Maddaloni e Ciro Ferrara nell'ultima puntata di Made in Sud

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.