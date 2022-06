Morto il bassista Alec John Such. Era stato tra i fondatori dei Bon Jovi

06 giugno 2022 a

a

a

E' morto il bassista Alec John Such. Era membro fondatore dei Bon Jovi. Aveva settanta anni. Ad annunciarlo sui social è stato Jon Bon Jovi. "Siamo affranti nell'apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec", ha scritto il cantante americano. Storico membro fondatore, Alec John Such è stato "parte integrante della formazione della band. A essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l'uno per l'altro attraverso di lui. Era un amico d'infanzia di Tico Torres e ha portato Richie Sambora a vederci esibire. Alec è sempre stato selvaggio e pieno di vita. Ora questi ricordi speciali mi portano un sorriso sul viso e una lacrima agli occhi. Ci mancherà moltissimo". Alec John Such era rimasto nei Bon Jovi, fondati nel 1983, fino al 1994. E' stato poi sostituito dal bassista Hugh McDonald, diventato membro ufficiale della band nel 2016.

Lutto nel cinema, è morto l'attore Roberto Brunetti conosciuto come Er Patata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.