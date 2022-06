L'Eredità, oggi domenica 5 giugno Federico è l'ultimo campione: da domani, lunedì 6, c'è Reazione a catena

05 giugno 2022 a

Ultima puntata de L'Eredità oggi, domenica 5 giugno, e nuovo campione. Colomba esce infatti prima del triello, e non può quindi confermarsi al tavolo della ghigliottina incalzata dalle parole lette dal conduttore del quiz game, Flavio Insinna. Da domani, lunedì 6 giugno, cambia il gioco che anticipa il telegiornale delle 20 di Rai 1 e torna Reazione a catena.

Al triello arrivano Manuel, Silvia e Federico. Il primo a fare un passo verso la ghigliottina è proprio Federico, che deve rispondere a una domanda su come fare il bucato, nel dettaglio cosa possiamo mettere nella lavatrice per ammorbidirlo. Una pallina di carta stagnola è la risposta corretta data da Federico, che quindi si gioca il tutto per tutto con un quesito sullo stil novo di età medievale, ovvero quale aggettivo nella storia della letteratura lo connota. Federico risponde dolce, correttamente, e accede al gioco finale.

Alla ghigliottina con 110mila euro, Federico deve legare le seguenti cinque parole: attenzione, entrare, si, no, arrivederci. Dopo alcuni dimezzamenti gioca per 27.500 euro scrivendo soglia. Il termine corretto era però grazie.

