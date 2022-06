Maria Soave, chi è la conduttrice del Tg1. La carriera e la vita privata riservata: marito e figlio. Ha studiato a Perugia

05 giugno 2022 a

Torna da oggi, lunedì 6 giugno, Unomattina Estate, il programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave su Rai 1 dalle 9 alle 12. Si tratta di un'edizione completamente rinnovata che, nella prima parte, garantirà tutti gli aggiornamenti sulle notizie principali dall’Italia e dall’estero con collegamenti quotidiani dalle sedi Rai regionali ed estere. Non mancheranno gli approfondimenti sulle opportunità e le sfide che l’Italia deve portare avanti per far ripartire il Paese dopo questi anni di emergenza sanitaria. Nella seconda parte del programma, a partire dalle 10, Massimiliano Ossini condurrà i telespettatori in un viaggio verso un futuro legato alla green economy e alla sostenibilità. Maria Soave, invece, incontrerà donne e uomini che con tenacia e forza d’animo hanno affrontato le prove della vita. Dalle 11 a mezzogiorno, infine, spazio alla rinascita culturale del Paese con i nuovi appuntamenti dell’estate: dai grandi eventi della musica, all’arte e al territorio.

Assieme a Massimo Ossini ci sarà quindi Maria Soave, da alcuni anni conduttrice del Tg1. Nata in Basilicata nel 1976, sogna di diventare giornalista fin da piccola. Compie i suoi studi in Umbria, a Perugia, dove si laure in lettere classiche e poi frequenta la scuola di giornalismo radiotelevisivo. Diventa professionista nel 2003 e così inizia a collaborare con Il Messaggero e il Sole 24 ore. Nel 2004 entra in Rai dove, col passare degli anni, diventa caposervizio della redazione Interni e conduttrice del telegiornale delle 13,30 di Rai 1.

Lato vita privata, è molto riservata ma ogni tanto si concede qualche scatto più intimo su Instagram assieme al figlio Alessandro. Non si sa invece se sia sposata o meno, e nemmeno chi è il padre del figlio.

