Non è l'Arena, gli ospiti e le anticipazioni del talk di La7: Giletti in diretta da Mosca oggi domenica 5 giugno

Come ogni domenica anche oggi, 5 giugno, su La7 torna Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti. Il giornalista, per la puntata odierna, trasmetterà in diretta da Mosca per comprendere da vicino le motivazioni dell’invasione in Ucraina e le sue drammatiche conseguenze. Così, dopo la città ucraina di Odessa, Giletti si è spostato anche in Russia.

In questo momento particolarmente delicato del conflitto Giletti intervisterà Maria Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Nel corso del programma ci sarà poi un faccia a faccia con il filosofo Massimo Cacciari che darà la sua versione della guerra in atto. Tra i temi centrali che si affronteranno anche quello delle sanzioni contro la Russia, dopo la recente approvazione da parte della UE del sesto pacchetto. Hanno davvero cambiato la vita dei russi? E quali rischi per le imprese del nostro Paese? Si parlerà poi del blocco all’export di greggio e delle riduzioni a quello del gas ma anche della crisi alimentare con un viaggio nella filiera del grano.

Infine un focus sul reddito di cittadinanza. Le conseguenze della crisi si fanno sentire anche sul mercato del lavoro: troppo assistenzialismo, rifiuto dello sfruttamento o lavoro nero mascherato? E quanto incide su questo fenomeno il reddito di cittadinanza? Interverranno tra gli altri ospiti Sandra Amurri, Vladimir Solovyev, Myrta Merlino, Alessandro Sallusti, Emanuele Fiano e Luigi Scordamaglia.

