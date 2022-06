Zona Bianca stasera in tv domenica 5 giugno su Rete 4: ospiti e anticipazioni

05 giugno 2022 a

La crisi economica generata dalla guerra, il lavoro stagionale e il reddito di cittadinanza e un'inchiesta sui ricatti tramite video hot. Sono questi alcuni degli argomenti che verranno trattati oggi, domenica 5 giugno, a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4.

Tramite inchieste e interviste esclusive, altre a un approfondimento sulla crisi economica generata dalla guerra in corso in Ucraina, si parlerà di lavoro stagionale, con riferimento alla battaglia politica in corso sul reddito di cittadinanza. Tra gli altri focus della serata, un’inchiesta sui porno ricatti e i retroscena sul processo appena iniziato che vede imputato per stupro anche il figlio di Beppe Grillo. Come al solito, attese discussioni e polemiche.

