Francesco Gabbani, l'impegno per l'ambiente e il programma su Rai 1. Chi è il cantante: carriera, vita privata e fidanzata

Oggi, domenica 5 giugno, si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. In ambito musicale, uno di più attivi su questo fronte è Francesco Gabbani. Il cantante - che oggi sarà ospite di Domenica In - è sempre molto attento al rispetto della nostra madre terra, e non ha voluto mancare di ribadire il suo impegno con un post su Instagram. "Lo sapete che oggi è il “World Environment Day”, ovvero la Giornata Mondiale dell’Ambiente? Prendiamoci anche solo un minuto per celebrare la Natura e il nostro Pianeta e per iniziare ad attuare il cambiamento, a partire dalle nostre piccole azioni quotidiane. Abbiamo una sola Madre Terra, e sta a noi proteggere le sue risorse".

In passato, Gabbani era intervenuto per parlare di ambiente a Oggi è un altro giorno. "E' un tema davanti al quale non possiamo più far finta di niente - ha detto a Oggi è un altro giorno - Si parte dalle piccole cose, se tutti facciamo piccoli passi possiamo dare una grande mano insieme. Questa nuova esperienza - il programma su Rai 1 che ha condotto ad aprile, Ci vuole un fiore, ndr - non l'ho cercata ma l'ho accettata, me l'ha proposto la Rai. L'idea era di un primo varietà totalmente green, e questa cosa mi ha fatto accettare. Sono una persona green, sono nato in mezzo alla natura, ci vivo per scelta e faccio tutto in mezzo alla natura. Accorgimenti per l'ambiente? Sono tante piccole cose: già fare in modo corretto la raccolta differenziata è una piccola cosa. Un'altra, curiosa, è evitare di sentire due suoni quando laviamo i denti: dobbiamo sentire un suono alla volta, aprire poco il rubinetto ed evitare di sprecare l'acqua".

Per quanto riguarda la carriera, Gabbani - che da Mara Venier si esibirà accompagnato dalla sua band con due singoli tratti dal suo ultimo album Volevamo solo essere felici e Spazio Tempo - è cresciuto in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali e già a 4 anni ha iniziato a suonare la batteria, mentre a 9 è passato alla chitarra. La vera svolta arriva però a Sanremo Giovani. Nel 2015 supera il concorso canoro con il brano Amen e arriva sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte. Qui sembra non avere molta fortuna. Viene inizialmente eliminato dopo aver perso una sfida con la cantante Miele, ma dopo essere stato riammesso a causa di un problema tecnico nella sala stampa, arriva in finale e vince il Festival. Non solo: gli vengono attribuiti anche il premio della Critica Mia Martini, il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo e il premio Emanuele Luzzati. Insomma, un autentico trionfo: da qui inizia ad aprire sempre nel 2015 i concerti di Franco Battiato, Francesco Renga, Simply Red e Anastacia. Partecipa quindi nuovamente a Sanremo nel 2017, per la prima volta tra i Big. La canzone da lui presentata è Occidentali’s Karma, eseguita insieme al ballerino Filippo Ranaldi vestito con un costume da scimmia. Il pezzo diventa un tormentone e gli permette di vincere il Festival davanti a Fiorella Mannoia. Per quanto riguarda la vita privata, la fidanzata di Gabbani è stata per diversi anni Dalila Iardella, famosa tatuatrice. La storia però è finita e ora Gabbani è legato a Giulia, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.

