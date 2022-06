Bobby Solo, come ha scoperto Elivs Presley: "Grazie a una ragazza americana". Chi è il cantante: "Voglio tornare a Sanremo"

05 giugno 2022 a

Ultima puntata di Domenica In oggi, 5 giugno, che si preannuncia ricca di emozioni. Tra gli ospiti che saranno negli studi Fabrizio Frizzi di Roma anche Bobby Solo, che si esibirà con la sua band cantando alcuni grandi successi dell’indimenticabile Elvis Presley.

Ultima puntata di Domenica In: gli ospiti della zia Mara

Ma come ha fatto il cantante ha scoprire il re del Rock’n Roll? A Oggi è un altro giorno, nei mesi scorsi, aveva detto che il merito era da attribuire a una ragazza americana, un suo amore platonico quando i due erano adolescenti. "Era figlia di un giornalista corrispondente a Roma e lei mi parlava di Elvis Presley. Se non ci fosse stata lei non lo avrei scoperto e non avrei fatto questo lavoro. Lei non c'è più perché fumava e ha avuto un problema ai polmoni, ma suo fratello è un importante avvocato con lo studio a Piazza di Spagna".

Romano, 76 anni, all'anagrafe Roberto Satti, da giovane impara a suonare la chitarra e scrive le prime canzoni sino al primo grande successo, Una lacrima sul viso del 1964 con cui partecipa al Festival di Sanremo (secondo posto). Un abbassamento di voce lo porta - primo caso nella storia della manifestazione - a cantare in playback. Situazione che contribuisce al successo tanto che il brano venderà oltre due milioni di copie ottenendo un successo internazionale. Nello stesso anno vince il Festivalbar. Nel 1965 Bobby Solo torna sul palco dell'Ariston e vince con Se piangi se ridi. Sono anni d'oro quelli per il clone italiano di Elvis, Non c'è più niente da fare è un altro grande successo, vince ancora il Festival di Sanremo con Iva Zanicchi e la canzone Zingara. Nel decennio successivo, pur continuando a incidere, il successo diminuisce, torna al successo nel 1980 con Gelosia, con cui partecipa al Festival di Sanremo, insieme a Rosanna Fratello e Little Tony, forma il supergruppo i Ro.Bo.T. (dalle loro iniziali). Nel 2003 torna al Festival di Sanremo con Non si cresce mai, in duetto con l'amico Little Tony. "Mi piacerebbe molto tornare al festival, magari l'anno prossimo. Avevo preparato un pezzo due anni fa e non me lo hanno preso", ha detto sempre da Serena Bortone.

