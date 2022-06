L'Eredità oggi sabato 4 giugno Colomba è la nuova campionessa. Alla ghigliottina sbaglia pennello

04 giugno 2022 a

Penultimo appuntamento della settimana de L'Eredità oggi, sabato 4 giugno. Saluta Silvia, campionessa nei giorni scorsi e anche vincitrice di due ghigliottine, ma la puntata odierna è come al solito ricca di contenuti.

L'Eredità, Silvia M nuova campionessa

Al triello arrivano Silvia M - campionessa in carica -, Manuel e Colomba. E' proprio quest'ultima a fare il primo passo verso la ghigliottina. Per avvicinarsi al gioco deve rispondere a una domanda sulla cattedra ottenuta a Bologna da Giosuè Carducci: ce la fa, dicendo eloquenza italiana come soluzione. Poi, ultima domanda sul nome attribuito agli emigrati in Argentina di fine '800, denominati rondini. Il motivo - erano lavoratori stagionali - è anche la risposta data da Colomba, che si laurea così campionessa per la prima volta.

L'Eredità, Silvia ancora campionessa vince 22.500 euro

Alla ghigliottina, Colomba si gioca 90 mila euro. Per portarseli a casa deve legare le seguenti cinque parole: viso, cucina, naturale, barba e calzare. Dopo una serie di dimezzamenti, gioca per 22.500 euro scrivendo schiuma, ma il termine corretto era pennello.

L'Eredità, Silvia campionessa. Poi perde alla Ghigliottina

