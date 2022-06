Piqué e Shakira si sono lasciati, la separazione ufficializzata da un comunicato: ecco perché. L'ipotesi di tradimento

04 giugno 2022 a

Quelle che sembravano solo voci, adesso, si sono trasformate in realtà. Dopo un paio di giorni di rumors e di ricostruzioni tentate sia sui social che sui giornali, la cantante Shakira e il calciatore Gerard Piqué hanno comunicato la loro separazione. Finisce così dunque la storia di una delle coppie più amate e celebrate nello showbiz. Da tempo si parlava di crisi, ora i due hanno fatto chiarezza una volta per tutte, tramite uno stringato comunicato diffuso dagli agenti dell’artista di Barranquilla. "Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra priorità assoluta, chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la comprensione".

La coppia ha due figli: Milan Piqué Mebarak, nato il 22 gennaio 2013, e Sasha Piqué Mebarak, nato il 29 gennaio 2015. Shakira e Piqué si erano conosciuti in Sudafrica nel 2010. Lui, impegnato ai Mondiali con la nazionale spagnola con cui si aggiudicò il titolo, aveva preso parte alla realizzazione del video di Waka Waka, l’inno ufficiale del torneo interpretato dall’artista colombiana. Stando ai rumors, dietro il motivo della rottura ci sarebbe il tradimento di Piqué con una hostess ventenne, scoperto dalla moglie. Nei giorni scorsi numerosi paparazzi si sono posizionati sotto la loro casa e nell’appartamento che il giocatore possiede a Carrer de Muntaner, nella zona nord di Barcellona, dove a quanto pare è tornato a risiedere, solo, nelle ultime settimane. Il giornale spagnolo El Periodico, il primo a lanciare la notizia della separazione, ha descritto Piqué come fuori controllo a causa delle numerose notti brave nei nightclub della città, frequentati insieme al compagno di squadra Puig.

Shakira, attraverso i social, ha voluto poi smentire le voci secondo cui avrebbe avuto un attacco d’ansia a causa della crisi coniugale. Si è parlato dell’intervento di un’ambulanza, ma la popstar ha chiarito che la chiamata era per soccorrere suo padre, vittima di una caduta: "Recentemente ho ricevuto alcuni messaggi di preoccupazione da parte di persone che affermano di avermi visto in ambulanza a Barcellona. Volevo chiarire che queste sono foto scattate il 28 quando mio padre purtroppo ha subito una grave caduta. Quel giorno - ha spiegato la colombiana - l’ho accompagnato personalmente in ambulanza all’ospedale dove si sta riprendendo". In questi dodici anni già in un paio di occasioni si era parlato di crisi nella coppia. Ma le voci non erano mai state commentate direttamente dai protagonisti. Adesso invece arriva il triste epilogo.

